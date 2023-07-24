Военная техника и обучение солдат. Литва одобрила долгосрочный план поддержки Украины
Литва одобрила долгосрочный план военной поддержки Украины. Он рассчитан на три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
"Оказание поддержки ВСУ было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира (EPF) за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не замедлять развитие национального потенциала и перенаправить эти средства на дальнейшую поддержку ВСУ", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
В ближайшее время объем поддержки, оказываемой Министерством национальной обороны Литвы Вооруженным силам Украины, достигнет полумиллиарда евро, начиная от вооружения и техники и заканчивая обучением, лечением и реабилитацией военнослужащих.
План поддержки украинских Вооруженных сил на период 2024-2026 годов составит около 200 млн евро. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального снаряжения, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и обучение персонала.
Поддержка Украины со стороны Литвы
Литва поддерживает Украину с начала полномасштабной войны с Россией. Вильнюс предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
Во время встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.
Кроме того, в июле Литва предоставит Украине военную помощь и оружие на 24 млн евро.
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