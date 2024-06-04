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Кому из украинцев за границей необходимо явиться в ТЦК: ответ Минобороны

Вторник 04 июня 2024 11:12
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Кому из украинцев за границей необходимо явиться в ТЦК: ответ Минобороны Фото: кому из украинцев за границей необходимо явиться в ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Военнообязанным украинцам, которые сейчас находятся за рубежом и имеют в приложении "Резерв+" статус "В розыске", необходимо вернуться в Украину и явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Прежде всего тем, кто приложение "Резерв+" скачал, но там статус "В розыске" появился и если человек нарушил правила воинского учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал. Или не стал вообще - выехал, когда ему еще не было 17 лет, а вот сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин", - пояснил спикер Минобороны.

В то же время Лазуткин добавил, что из этой группы людей маловероятно удастся привлечь большое количество в украинскую армию. Более того, Минобороны также понимает, что далеко не все решат вернуться в Украину.

"Но напомню, что те украинцы, которые находятся за рубежом, они так или иначе остаются нашими гражданами, и соответствующее законодательство на них распространяется", - добавил он.

Обновление учетных данных

С 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Дедлайн - до 16 июля 2024 года. Обновить данные можно в приложении "Резерв+", ТЦК или ЦПАУ.

По словам Лазуткина, на сегодня свои данные уже обновили 1,371 млн украинцев. Среди них 190 тысяч женщин.

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Кому из украинцев за границей необходимо явиться в ТЦК: ответ Минобороны
Кому из украинцев за границей необходимо явиться в ТЦК: ответ Минобороны
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