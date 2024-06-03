ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе ищут лейтенанта полиции, которую снесло в море во время шторма, - СМИ

Одесса, Понедельник 03 июня 2024 10:32
UA EN RU
В Одессе ищут лейтенанта полиции, которую снесло в море во время шторма, - СМИ Фото: лейтенанта полиции из Ровенской области унесло в море в Одессе (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В одесской Аркадии лейтенанта полиции из Ровенской области во время шторма смыло волной в море. Ее до сих пор не могут найти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" и пресс-службу ДСНС.

По информации, предоставленной источниками в правоохранительных органах, 20-летняя девушка вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня.

Вчера вечером, во время прогулки на побережье в Аркадии, девушку волной сбило с ног, она упала, ударилась головой, а следующая волна смыла ее в море.

На место направили спасателей. Однако, как отмечается, девушку до сих пор не могут найти.

В то же время в ГСЧС сообщают, что водолазы ГСЧС ищут в акватории Черного моря утопленницу.
"Вчера вечером, по сообщению "102", во время отдыха у моря, молодую девушку смыло волной с пирса",- говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.

Фото: поиски утопленницы в акватории Черного моря (www.facebook.com/DSNSODE)

Напомним, что летом прошлого года из-за шторма в Одессе погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Штормовое предупреждение Погода
NEWS
Еще более 1200 оккупантов и 47 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине
Еще более 1200 оккупантов и 47 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине
DAILY
Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО