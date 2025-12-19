В НАТО заявили, что поставки оружия в Украину не сократились несмотря на решение Трампа

Высокопоставленный чиновник НАТО в Висбадене подтвердил, что поставки оружия и материалов в Украину не сократились после решения администрации Дональда Трампа прекратить "прямые пожертвования".

"Не было никакой паузы... это просто продолжалось", - отметил генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего Службы помощи и обучения НАТО Украине (NSATU).

По механизму "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), Украина получает вооружение из американских запасов за счет средств стран НАТО.

"Мы обнаружили, что многие европейские страны фактически делают свой вклад в финансирование", - добавил Келлер.

Миссия NSATU направила в Киев примерно 220 000 тонн военной помощи в 2025 году, что включает около 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов с оружием, боеприпасами и другими материалами.

"Этого никогда не бывает достаточно. Но по крайней мере этого достаточно, чтобы Украина продолжала борьбу", - подчеркнул генерал.

Самые неотложные потребности включают средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые мины, средства радиоэлектронной борьбы и оружие глубокого удара.

Закон о национальном финансировании обороны США на 2026 год предусматривает 800 миллионов долларов для Украины в рамках "Инициативы помощи в сфере безопасности".

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина в значительной степени зависит от американского оружия.

Миссия НАТО координирует поставки вооружения с декабря 2024 года, согласовывая потребности Киева с предложениями союзников.

Сейчас большинство помощи поступает через центр в польском Жешуве, а второй центр в Румынии перейдет под командование НАТО до конца января.