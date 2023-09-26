Военная помощь Украине - это мудрая инвестиция союзников в собственную безопасность, - Подоляк

Военная помощь Украине - это, прежде всего, мудрая инвестиция стран-союзников в собственные системы национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Это (военная помощь Украине - ред.) инвестиции в стабильные и однозначные глобальные правила, в эффективное международное право и международное правосудие, в отсутствие хаоса и нестабильности, в развитие собственного военно-промышленного комплекса на основе опыта великой современной войны, в возрождение оснащения собственных армий, а также придание нового значения альянсу НАТО и подавление страхов перед страной-монстром Россией", - отметил Подоляк.

Он также добавил, что помощь Украине сегодня - это маленькая инвестиция в новую модель будущего и наибольшую гарантию безопасности.

"Решить проблему российского (читай авторитарного) произвола, который ломает правила и принципы современного гуманистического мира, сегодня гораздо проще и дешевле, чем дать ему разрастаться, крепнуть, осознавать свою безнаказанность и формировать "коалицию беззакония", - подчеркнул советник главы ОП.

Военная помощь Украине

Напомним, недавно США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.

Пакет включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных ударов со стороны России сейчас и зимой.

Сообщается, что в пакет помощи вошла вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии, а также системы ПВО малой дальности Avenger, использующие ракеты Stinger.