Військова допомога Україні - це мудра інвестиція союзників у власну безпеку, - Подоляк

Військова допомога Україні - це, перш за все, мудра інвестиція країн-союзників у власні системи національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Це (військова допомога Україні - ред.) інвестиції в стабільні та однозначні глобальні правила, в ефективне міжнародне право та міжнародне правосуддя, у відсутність хаосу та нестабільності, у розвиток власного військово-промислового комплексу на основі досвіду великої сучасної війни, у відродження оснащення власних армій, а також надання нового значення альянсу НАТО та придушення страхів перед країною-монстром Росією", - зазначив Подоляк.

Він також додав, що допомога Україні сьогодні - це маленька інвестиція в нову модель майбутнього і найбільша гарантія безпеки.

"Вирішити проблему російського (читай авторитарного) свавілля, яке ламає правила і принципи сучасного гуманістичного світу, сьогодні набагато простіше і дешевше, аніж дати йому розростатися, міцніти, усвідомлювати свою безкарність і формувати "коаліцію беззаконня", - наголосив радник глави ОП.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів.

Пакет включає додаткові боєприпаси ППО, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних ударів з боку Росії зараз і взимку.

Повідомляється, що до пакета допомоги увійшла друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії, а також системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.