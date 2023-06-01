Военная помощь и путь в НАТО. Заявления об Украине на саммите в Молдове

Цель – защитить демократию: выступление главы Молдовы

На открытии саммита главы Молдовы Майя Санду подчеркнула, что мероприятие проходит всего в 20 км от границы с Украиной, и этот саммит является ярким выражением солидарности с украинским народом.

"Украина защищает нас, и мы очень благодарны за это. Украина и Молдова выбрали демократию, и нам нужна поддержка, чтобы защитить эту демократию", – отметила Санду.

Зеленский о военной помощи

В ходе встреч на саммите в Молдове Владимир Зеленский назвал несколько важных шагов, которые необходимо сделать Европе для того, чтобы помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Один из них - предоставление оружия, чтобы защититься от российского террора на земле и в небе, в частности, систем ПВО и боевых истребителей.

"Нам нужны самолеты для защиты воздушного пространства Украины. У нас сегодня нет передовых военных самолетов, поэтому они нам и нужны. Думаю, партнеры нас услышали. С некоторыми мы разговаривали, на других оказывали давление, чтобы они нам помогли" – заявил Зеленский во время своего выступления.

Отметим, президент Украины сегодня провел неформальную встречу в рамках коалиции истребилетей с премьерами Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, по результатам которой заявил о мощной поддержке союзников. Стороны договорились в ближайшее время начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и самолетах других типов

Относительно систем ПВО Patriot украинский лидер подчеркнул, что они уже продемонстрировали свои возможности по уничтожению российских ракет любого типа. Поэтому на саммите поднимали вопрос о строительстве "Небесного щита" для всей Европы.

"Важно построить этот воздушный щит для всего континента, но мы начнем с нашей страны, потому что мы находимся в состоянии войны. Вот почему нам нужно больше систем Patriot и коалиция, которая может поставлять аналогичное оборудование", – объяснил он.

"Сомнения Европы - окоп, который захочет занять Россия"

Следующим шагом для противодействия оккупантам, по словам Зеленского, является четкая позиция по проявлениям российской агрессии. Как считает украинский президент, Европа должна отбросить все сомнения относительно помощи Украине, поскольку они только помогают агрессии России.

"Позитивные решения для Украины станут позитивными для всех. Безопасной основой. Очевидно – для Молдовы. Это очень важно. В перспективе – для Грузии. Не сомневаюсь, что со временем – и для Беларуси. А значит, и для европейского мира. Ибо для агрессии против кого-то в Европе не останется ни одного окопа сомнений", – отметил президент.

Но это относится не только к ситуации в Украине, но и в молдавском Приднестровье, где десятилетиями находится военный контингент РФ.

"Долго ли Европа будет это терпеть? Вопросу уже 30 лет. Следует дать на него ответ. На нашем континенте не должно быть места ни одной "замороженной" или горячей войне!", - добавил Зеленский.

О вступлении в НАТО и ЕС

Владимир Зеленский на саммите заявил о стремлении к быстрому вступлению в НАТО и ЕС.

"Мы должны делать все, чтобы Украина получила какой-то шаг вперед по сближению с Альянсом и должны получить этот сигнал от стран НАТО. Мы над этим работаем", - сказал он.

Зеленский считает, что если бы Украины была членом НАТО, Россия бы не решилась на полномасштабное вторжение. Поэтому членство в Альянсе - лучшая гарантия безопасности. Но пока Украина не в НАТО, остается вопросом кто может стать гарантом и на каких условиях.

"Украина временно потеряла территорию и людей потеряла – не временно. Так существуют ли гарантии безопасности, кроме НАТО? Наверное надо думать, что это. Мы хотели бы иметь гарантии НАТО. И пока мы не в НАТО мы хотим иметь гарантии безопасности и желательно, чтобы при гарантиях безопасности был четкий сигнал, что они действуют до тех пор, пока Украина не будет в НАТО", - заявил президент.

По мнению главы Украины, к Североатлантическому Альянсу и ЕС необходимо как можно быстрее присоединится всем странам, которые имеют общие границы с Россией, поскольку в противном случае их ждет открытая война или оккупация.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает приглашения по членству в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе, а осенью необходимо четкое решение по вступлению в Евросоюз.

Больше Patriot для Украины

Премьер Нидерландов Марк Рютте на полях саммита сообщил, что вопрос усиления противовоздушной обороны Украины - один из главных на повестке дня. Речь идет о коалиции боевых истребителей F-16 и ЗРК Patriot.

"Нам необходимо обучать украинских пилотов на самолетах F16, чтобы Украина могла защитить себя и в долгосрочной перспективе. Также необходимо расширить коалицию Patriot, потому что мы видели, на что способна эта система. Нам нужно больше стран, которые являются частью этой системы, поэтому нам нужны партнеры.", – приводит заявления Рютте портал Agora.

Глава правительства Нидерландов выразил уверенность в победе Украины, но для этого партнеры должны приложить все усилия.

"Украина должна победить, и мы должны сделать все, что можем, чтобы это произошло. Не нужно рассказывать вам, насколько высоки ставки. Война сама собой не окончится, а Украина должна знать, что может рассчитывать на всех нас. Это наше общее обязательство", - подчеркнул он.

Партнеры о гарантиях безопасности и перспективах Украины по членству в НАТО

Глава британского правительства Риши Сунак назвал законным место Украины в НАТО и сообщил, что на данным момент партнеры работают над тем, чтобы обеспечить всю необходимую помощь для контрнаступления ВСУ и продолжать поддержку в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим быть уверенными, что мы ввели меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, поэтому мы посылаем очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уезжаем, мы здесь, чтобы остаться, и мы будем продолжать поддерживать Украину - не только сейчас, но и в течение многих лет в будущем", - подчеркнул Сунак.

Фото: Владимир Зеленский и Риши Сунак на саммите ЕПС (president.gov.ua)

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что Германия присоединится к гарантиям безопасности для Украины после войны, однако не сообщил деталей.

"Мы всегда говорили, что должны быть гарантии мирного порядка после войны, и Германия внесет в это свой вклад", - сообщил канцлер на саммите в Молдове.

Однако Шольц добавил, как эти гарантии могут выглядеть и какие будут конкретных сроки, еще предстоит уточнить.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина должна получить компенсацию за то, что НАТО не может пригласить ее стать полноправным членом пока идет война. Как приводит слова Науседы с полей саммита издание "Verslo žinios", необходимо найти достаточные гарантии безопасности, такие как военная и политическая поддержка, а также институциональные рамки для более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО. Эти вопросы поднимут на саммите НАТО в Вильнюсе.

Румыния объявила о поддержке пути Украины к членству в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский и румынский лидер Клаус Йоханнис приняли общую декларацию о евроатлантической интеграции Украины.

В ней отмечается, что Румыния будет поддерживать Украину в том, чтобы стать членом НАТО, как только разрешат условия. Главы государств во время двусторонних переговоров обсудили также украинскую "формулу мира", усиление санкций против РФ и двустороннее сотрудничество.

Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути к ЕС

На полях саммита Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По сообщению украинского президента в Twitter, во время встречи с главой ЕК обсудили реализацию украинской "формулы мира" и формирование мировой поддержки для этого, а также он поднял тему гарантий безопасности на период, когда Украина еще не будет членом НАТО.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заверила украинцев в постоянной поддержке для достижения справедливого и прочного мира.

Также она отметила прогресс, которого достигла Украина для вступления в Евросоюз. "Украина добилась впечатляющих успехов на пути к ЕС", - заявила президент ЕК.

О единстве партнеров в поддержке Молдовы и Украины

Глава Румынии Клаус Йоханнис заявил, что проведение саммита ЕПС является демонстрацией европейского признания Республики Молдова и показывает сосредоточенность на всем восточном соседстве и всем Черноморском регионе.

По его словам, лидеры Европы должны больше осознавать геостратегические вызовы, с которыми сталкиваются Украина и Молдова, и сделать поддержу еще более заметной. "Если мы, европейцы, не поможем Украине и Молдове, то мы проиграли", - подчеркнул Йоханнис.

Премьер Италии Джорджа Мелони отметила, что саммит ЕПС нужен для того, чтобы напомнить, что Европа - это не клуб, а цивилизация, которая была основана на идеях свободы и равенства, солидарности и верховенства закона.

Мелони заявила, что Молдова рискует стать жертвой российской агрессии, если украинцы перестанут защищаться, а Европа перестанет помогать в этом.

"Именно поэтому мы будем стоять на стороне Украины и помогать ей столько, сколько это нужно. Мы также поддерживаем путь, который проходят Украина, Молдова, Грузия и Западные Балканы, а также их усилия для вступления в Европейский Союз", - сказала премьер Италии.

"Короткий" разговор президентов Сербии и Украины

Во время саммита ЕПС сербский лидер Александр Вучич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сообщению самого Вучича, разговор был "коротким и хорошим", но он не повлиял на позицию по санкциям против РФ, которые Сербия отказывается поддерживать.

Фото: Зеленский в Молдове встретился с Вучичем (president.gov.ua)

"Решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство. Мы приняли свое решение в марте 2022 года и определили свою позицию. Вы никогда не можете изменить чью-то позицию одним разговором", – опубликовало заявление сербского лидера издание РТС.

Встреча в Молдове

В этом году принимающей страной саммита ЕПС стала Молдова. Мероприятие 1 июня 2023 прошло в 35 км от столицы, в замке Мими, который расположен в поселке Булбоака.

В саммите участвовали высокопоставленные представители около 50 стран, в том числе президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, британский премьер Риши Сунак.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову утром 1 июня и встретился с главой страны Майей Санду. О его визите заранее не сообщалось, при этом 31 мая украинский лидер был с рабочим визитом в Одессе.

В саммите также участвовали представители Азербайджана и Армении, между которыми продолжается конфликт за спорные территории. Президент Сербии Александр Вучич провел консультации с европейскими лидерами на фоне обострения конфликта в Косово.

Что такое саммит ЕПС

Европейское политическое сообщество - объединение лидеров государств и правительств Европейского союза и их стран-соседей, которые придерживаются ценностей ЕС.

С инициативой создания такого формата выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а первый саммит ЕПС прошел в 2022 году в Праге одновременно с регулярным саммитом Евросоюза. На него были приглашены лидеры 44 стран.

Саммит ЕПС служит платформой для обсуждения актуальных проблем в Европе, связанных с безопасностью, стабильностью, энергетической устойчивостью.

По итогам саммита не принимают официальных деклараций, однако участники имеют площадку для переговоров в двустороннем и расширенном форматах.