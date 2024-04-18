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Демократы пообещали поддержать инициативу Джонсона о помощи Украине и Израилю

Четверг 18 апреля 2024 21:56
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Демократы пообещали поддержать инициативу Джонсона о помощи Украине и Израилю Иллюстративное фото: демократы заявили, что поддержат инициативу Джонсона в помощь США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В эту субботу, 20 апреля, в США должно состояться голосование по законопроектам, содержащим помощь Украине, Израилю и Тайваню. Его должны также поддержать демократы Палаты представителей.

Об этом заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, в субботу Палата проведет серию голосований по пакету помощи, а Сенат примет его на рассмотрение на следующей неделе.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что законопроект о национальной безопасности выйдет на финишную прямую. Это не пакет внешней помощи Джонсона. Это американский пакет внешней помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности", - заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Следует заметить, что спикеру Джонсону для одобрения плана помощи понадобятся голоса демократов. Это связано с тем, что ультраконсерваторы в Палате представителей Свободы ранее заявили, что будут голосовать против процедурного мероприятия, чтобы начать его обсуждение.

Что предшествовало

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить сенатский законопроект о национальной безопасности на четыре отдельных законопроекта.

17 апреля он опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине. В частности, в документе предусмотрена передача нашим военным ATACMS.

Известно, что его могут одобрить уже в эту субботу.

Детальнее о том, что именно входит в инициативу спикера, можно узнатьв материале РБК-Украина.

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