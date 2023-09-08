Военная активность усиливается. МАГАТЭ зафиксировало более 20 взрывов вблизи ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на захваченной Запорожской АЭС, за последнюю неделю слышали много взрывов. Это может быть признаком усиления военной активности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси .

По его словам, спустя чуть более года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции, чтобы помочь предотвратить аварию во время войны в Украине, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной.

Начиная с прошлой субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а за последние несколько дней удалось зафиксировать еще несколько.

"Сообщения, которые я получаю от наших специалистов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской АЭС", - заявил генеральный директор Гросси.

Он добавил, что по-прежнему глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция во время повышенной военной напряженности в регионе.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

Кроме того, недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.