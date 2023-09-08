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Військова активність посилюється. МАГАТЕ зафіксувало понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС

П'ятниця 08 вересня 2023 22:41
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Військова активність посилюється. МАГАТЕ зафіксувало понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на захопленій Запорізькій АЕС, за останній тиждень чули багато вибухів. Це може бути ознакою посилення військової активності в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, через трохи більше ніж рік після того, як МАГАТЕ встановило постійну присутність на найбільшій в Європі атомній електростанції, щоб допомогти запобігти аварії під час війни в Україні, загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною.

Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а за останні кілька днів вдалося зафіксувати ще кілька.

"Повідомлення, які я отримую від наших фахівців, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької АЕС", - заявив генеральний директор Гроссі.

Він додав, що, як і раніше, глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція під час підвищеної військової напруженості в регіоні.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

Окрім того, нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

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