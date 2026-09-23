Более 500 подразделений получили доступ к оружию на DOT-Chain Defence: детали закупок

К онлайн-магазину оружия DOT-Chain Defence, развиваемому Агентством оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины, присоединились уже более 500 подразделений Сил обороны. Через маркетплейс военные самостоятельно выбирают и заказывают необходимые средства в соответствии с боевыми нуждами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Какие подразделения уже работают с DOT-Chain Defence

К системе присоединились, в частности, подразделения проекта "Линия дронов" и отдельные штурмовые полки. Теперь они также могут самостоятельно заказывать беспилотные системы через DOT-Chain Defence в соответствии с боевыми потребностями.

Маркетплейсом пользуются подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и ГССТ, непосредственно участвующих в боевых действиях.

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше подразделений могли самостоятельно выбирать оружие", - отметил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

По его словам, это дает военным больше самостоятельности, контроля за обеспечением и возможности планировать свои действия.

Год назад DOT-Chain Defence был доступен лишь 12 бригадам ВСУ - со временем маркетплейс масштабировался на большинство составляющих сил обороны, поскольку модель позволяет быстрее закрывать потребности непосредственно на уровне подразделений.

Всего за более чем год работы через DOT-Chain Defence Силы обороны получили более 1,3 млн дронов и других средств на 85 млрд грн - как напрямую через маркетплейс, так и по программе "Армия дронов. Бонус".

Чаще всего заказывают военные

По структуре заказов наибольшую долю составляют:

беспилотные летательные аппараты - 84%;

средства радиоэлектронной борьбы - 8,6%;

наземные роботизированные комплексы - 7,2%;

боеприпасы - 0,2%.

Подразделения подключены к маркетплейс по трем бюджетным программам: собственно DOT-Chain Defence, программа "Армия дронов. Бонус" и программа, финансируемая МВД.