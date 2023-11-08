ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На левом берегу Днепра ВСУ сбивают россиян с толку, - эксперт

Среда 08 ноября 2023 09:37
UA EN RU
На левом берегу Днепра ВСУ сбивают россиян с толку, - эксперт Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова
Эксперт: Алексей Гетьман

Украинские бойцы на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Риск окружения Авдеевки и дефицит ресурсов. Что происходит на фронте в преддверии зимы".

На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью оцепить ВСУ.

"Мы сбиваем их с толку. Они не знают, зачем этот плацдарм. А зачем - для того, чтобы установить там понтонные переправы и уже перевозить большое количество тяжелой техники, чтобы из этого плацдарма совершать атаки. Где мы это сделаем, они понять не могут, это очень разумная тактика", - рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продолжали ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись. Сообщается, что ВСУ пересекли железную дорогу вблизи Андреевки.

Потери России в войне в Украине на среду, 8 ноября, составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 307640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подбили почти 50 единиц автотехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки