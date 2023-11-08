На левом берегу Днепра ВСУ сбивают россиян с толку, - эксперт

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Риск окружения Авдеевки и дефицит ресурсов. Что происходит на фронте в преддверии зимы" .

На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью оцепить ВСУ.

"Мы сбиваем их с толку. Они не знают, зачем этот плацдарм. А зачем - для того, чтобы установить там понтонные переправы и уже перевозить большое количество тяжелой техники, чтобы из этого плацдарма совершать атаки. Где мы это сделаем, они понять не могут, это очень разумная тактика", - рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продолжали ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись. Сообщается, что ВСУ пересекли железную дорогу вблизи Андреевки.

Потери России в войне в Украине на среду, 8 ноября, составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 307640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подбили почти 50 единиц автотехники.