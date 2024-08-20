На фронте произошло 154 боестолкновений, около трети на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 22:00, 19 августа, с начала суток на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновений. Более трети из них произошли на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В этот день российские захватчики нанесли по территории Украины 71 авиаудар, сбросив 86 КАБов. Кроме этого, враг привлек для поражения 629 дронов-камикадзе и произвел более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали оборонительные рубежи украинских воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Четыре атаки остановлены, одна - продолжается.

На Купянском направлении противник провел 13 наступательных и штурмовых действий. Больше всего - возле Синьковки и Глушковки, четыре и пять соответственно.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи семи разных населенных пунктов. Активнее всего действовали возле Макеевки и Невского. В общей сложности на направлении защитники Украины отбивали 11 атак.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили 8 вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского. Недалеко от последнего, к тому же, продолжается еще одно боестолкновение.

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили все попытки противника продвинуться вперед.

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. 16 боеприкосновений - завершено, еще пять - продолжается, четыре из них - у Торецка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 63 боестолкновения. Враг концентрировал свои усилия недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка - провел там почти половину от общего количества атак. Силы обороны уже остановили 60 штурмов, три - еще продолжаются.

"По предварительной информации, сегодня на Покровском направлении обезврежено 325 оккупантов, 133 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 автомобилей, 12 БПЛА разных видов, пять орудий и минометов и четыре боевых бронированных машины. Кроме этого, наши воины значительно повредили два миномета и 14 единиц вражеского автотранспорта", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 11 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Невельского и Константиновки. В результате боестолкновений потерпел поражение .

На Времивском направлении противник совершил пять штурмовых действий, в том числе в сторону Водяного. Все штурмы отражены.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов не имела успеха.

Кроме того, Генштаб отметил воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые устойчиво держат оборону и эффективной боевой работой доказывают оккупантам, что им в Украине не место.