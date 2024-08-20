На фронте произошло 154 боестолкновений, около трети на Покровском направлении - Генштаб
По состоянию на 22:00, 19 августа, с начала суток на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновений. Более трети из них произошли на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
В этот день российские захватчики нанесли по территории Украины 71 авиаудар, сбросив 86 КАБов. Кроме этого, враг привлек для поражения 629 дронов-камикадзе и произвел более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Ситуация на фронтах
На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали оборонительные рубежи украинских воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Четыре атаки остановлены, одна - продолжается.
На Купянском направлении противник провел 13 наступательных и штурмовых действий. Больше всего - возле Синьковки и Глушковки, четыре и пять соответственно.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи семи разных населенных пунктов. Активнее всего действовали возле Макеевки и Невского. В общей сложности на направлении защитники Украины отбивали 11 атак.
На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили 8 вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского. Недалеко от последнего, к тому же, продолжается еще одно боестолкновение.
На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили все попытки противника продвинуться вперед.
На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. 16 боеприкосновений - завершено, еще пять - продолжается, четыре из них - у Торецка.
На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 63 боестолкновения. Враг концентрировал свои усилия недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка - провел там почти половину от общего количества атак. Силы обороны уже остановили 60 штурмов, три - еще продолжаются.
"По предварительной информации, сегодня на Покровском направлении обезврежено 325 оккупантов, 133 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 автомобилей, 12 БПЛА разных видов, пять орудий и минометов и четыре боевых бронированных машины. Кроме этого, наши воины значительно повредили два миномета и 14 единиц вражеского автотранспорта", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении враг 11 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Невельского и Константиновки. В результате боестолкновений потерпел поражение .
На Времивском направлении противник совершил пять штурмовых действий, в том числе в сторону Водяного. Все штурмы отражены.
На Приднепровском направлении одна атака оккупантов не имела успеха.
Кроме того, Генштаб отметил воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые устойчиво держат оборону и эффективной боевой работой доказывают оккупантам, что им в Украине не место.
Эвакуация жителей на Покровском направлении
Напомним, по словам и.о. начальника Мирноградской городской военной администрации Игоря Третьяка, жителям Мирнограда, что на Покровском направлении, необходимо срочно эвакуироваться из города. На выезд у них остались "считанные дни".
Днем ранее Ирина Верещук, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, также обратилась к жителям с призывом эвакуироваться в связи с ухудшением ситуации на Покровском направлении. В частности, речь шла о жителях Покровска, Мирнограда и Селидово.
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