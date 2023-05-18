Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область, есть пострадавшие

Приграничье Сумской области вновь оказалось под обстрелами российских войск. За сутки российские оккупанты нанесли удары по шести общинам региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram .

"В течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 62 взрыва.

Обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Новослободской, Миропольской, Эсманской, Краснопольской общин", - говорится в сообщении.

Так, россияне били из миномета (семь взрывов) и артиллерии (восемь взрывов) по территории Юнаковской общины.

При этом минометный обстрел оккупанты совершили по территории Белопольской общины. Зафиксировано 12 взрывов.

Помимо этого войска РФ наносили удары из миномета по Новослободской общине, в результате чего было четыре взрыва.



Также из миномета оккупанты обстреливали Миропольскую общину, в результате чего прогремело три взрыва. Из-за вражеского обстрела поврежден жилой дом в селе Мирополье.

Кроме того, россияне осуществили минометный обстрел села Студенок Эсманской общины, в результате чего прогремело десять взрывов. Из-за вражеского обстрела поврежден частный жилой дом, хозяйственная постройка, трактор, полевой опрыскиватель. В результате обстрела два гражданских лица получили контузии.

Кроме того, оккупанты наносили удары из миномета по Краснопольской общине, в результате чего было 18 взрывов.

Напомним, накануне войска РФ совершили почти 200 ударов Сумской области.

Кроме того, вчера россияне ударили "Шахедом" по Ахтырке в Сумской области.

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