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Россияне обстреляли Сумскую область почти 200 раз в сутки

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Сумская область, Среда 17 мая 2023 22:29
Россияне обстреляли Сумскую область почти 200 раз в сутки Фото: иллюстративный (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 мая, россияне нанесли по территории Сумской области почти 200 ударов. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Белопольская, Новослободская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины.

По Белопольской общине враг нанес 28 ударов из миномета и произвел обстрел из АГС - 85 взрывов.

В Зноб-Новгородской общине зафиксирован артобстрел - 4 взрыва, 10 минометных взрывов и обстрел из РСЗО "Град" - 22 взрыва.

Из миномета (4 взрыва) россияне обстреляли также и Новослободскую общину. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома. Другой частный дом поврежден.

При попытке потушить пожар гражданские лица были обстреляны из стрелкового оружия. Также был обстрел населенных пунктов общины из АГС - 20 взрывов.

Середино-будскую общину россияне обстреляли из миномета - 4 взрыва и ствольной артиллерии - 2 взрыва.

В общей сложности на территории области за сутки было зафиксировано 180 взрывов.

"Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в ОВА.

Напомним, что кроме этого россияне сегодня ударили "Шахедом" по Ахтырке в Сумской области.

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