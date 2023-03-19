Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

Так, в период с 12:43 до 13:30 зафиксировано 10 прилетов из САУ, в район населенного пункта Каменская Слобода в Черниговской области.

Также было зафиксировано два "прилета" с 12:25 до 12.30 в район населенного пункта Сопич, что в Сумской области.

Кроме того, с 13:55 до 14:00 зафиксировано шесть "прилетов" из миномета 120 мм в район населенного пункта Хреновка в Черниговской области.

По данным военных, во всех случаях потерь среди личного состава и техники не было. В то же время информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Сумскую область из минометов.

Кроме того, 18 марта россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

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