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Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей: более 30 "прилетов"

Фото: Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 февраля, прокремлевские войска вновь обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Всего было зафиксировано 34 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 11:15 до 11:45 оккупанты наносили удары по селу Студенок, предположительно из миномета 120 мм. Зафиксировано 13 "прилетов".

При этом с 12:07 до 12:30 военные зафиксировали 6 "приходов", предположительно из миномета 120 мм, в направлении села Гремяч.

Кроме того, с 12:10 до 12:15 россияне предположительно из миномета 120 мм стреляли по району села Толстодубово. Выявлено три "прилета".

Также россияне предположительно из миномета 120 мм стреляли в районе села Тимоновичи в период с 13:35 до 14:05. Военные сообщили о 12 "прилетах".

Напомним, 30 января российские войска обстреливали границу Сумской области. В частности, Белопольскую и Есманьскую общины.

Кроме того, 1 февраля, россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

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