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Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксировано 18 "прилетов"

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Сумская область, Понедельник 30 января 2023 21:46
Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксировано 18 "прилетов" Фото: Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 30 января, российские оккупационные войска обстреливали приграничье Сумской области. В частности, Белопольскую и Есманьскую громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

С 10:30 по территории Есьманьской громаде был минометный обстрел. Тогда было зафиксировано семь "прилетов". Второй обстрел громады за сутки произошел в 16:20 - зафиксирован один "прилет".

По Белопольской общине россияне совершили артиллерийский обстрел. Всего было 10 "прилетов".

На территорию Великописаревской громады оккупанты сбросили с беспилотника восемь взрывных устройств типа ВОГ.

За сутки на территории Сумской области было зафиксировано 18 "прилетов".

"Предварительно - во всех случаях без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Всего было зафиксировано 32 "прилета".

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