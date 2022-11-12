Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: выпустили более 50 снарядов
Российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии ряд районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах.
Об этом 12 ноября передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией", - рассказал чиновник.
Так, захватчики выпустили по городам и селам этой ночью более 50 снарядов.
По предварительной информации никто из людей, к счастью, не пострадал.
В населенных пунктах, которые подверглись обстрелам, фиксируют разрушения жилых домов, детали вражеских обстрелов в настоящее время уточняются.
Резниченко добавил, что в остальных районах области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций.
Также он опубликовал фото последствий обстрелов населенных пунктов..
Войска РФ обстреляли некоторые районы Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, перед этим, 10 ноября, россияне попали по трем общинам Днепропетровской области - Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.
Позже вечером 11 ноября захватчики снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.
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