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Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: выпустили более 50 снарядов

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Днепропетровская область, Суббота 12 ноября 2022 07:30
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: выпустили более 50 снарядов Фото: российские войска обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии ряд районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах.

Об этом 12 ноября передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией", - рассказал чиновник.

Так, захватчики выпустили по городам и селам этой ночью более 50 снарядов.

По предварительной информации никто из людей, к счастью, не пострадал.

В населенных пунктах, которые подверглись обстрелам, фиксируют разрушения жилых домов, детали вражеских обстрелов в настоящее время уточняются.

Резниченко добавил, что в остальных районах области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций.

Также он опубликовал фото последствий обстрелов населенных пунктов..

Войска РФ обстреляли некоторые районы Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, перед этим, 10 ноября, россияне попали по трем общинам Днепропетровской области - Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.

Позже вечером 11 ноября захватчики снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

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