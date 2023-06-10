Войска РФ вновь атаковали Херсон, есть пострадавшие

"В областном центре российские военные в очередной раз атаковали микрорайон Корабел, откуда продолжается эвакуация местных жителей, а также центр города", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ранены 16-летняя девушка и работник полиции.

В городе повреждены многоэтажные и частные дома, где после попадания снарядов возникли пожары.

Ситуация в Херсоне

После подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС вода затопила часть Херсонской области. В частности, тяжелая ситуация на левом берегу, который находится под контролен российских войск.

Оккупанты игнорируются призывы местных жителей об эвакуации и обстреливают мирное население.

В то же время, по сообщениям ОВА, в Херсонской области уровень воды начал снижаться. За ночь вода отступила еще на 31 см.

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