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Війська РФ знову атакували Херсон, є постраждалі

Ілюстративне фото: Війська РФ знову атакували Херсон (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Херсон знову зазнав атаки російських військових. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Штабу про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами в Telegram.

"В обласному центрі російські військові вкотре атакували мікрорайон Корабел, звідки триває евакуація місцевих жителів, а також центр міста", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів поранено 16-річну дівчину та працівника поліції.

У місті пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, де після влучання снарядів виникли пожежі.

Ситуація у Херсоні

Після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС вода затопила частину Херсонської області. Зокрема, важка ситуація на лівому березі, який перебуває під контролем російських військ.

Окупанти ігнорують заклики місцевих жителів про евакуацію та обстрілюють мирне населення.

В той самий час, за повідомленнями ОВА, у Херсонській області рівень води почав знижуватися. За ніч вода відступила ще на 31 см.

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ХерсонВійна Росії проти України