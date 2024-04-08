RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ запустили по Украине ударные беспилотники: в каких областях объявили об угрозе

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщается, что враг запустил дроны с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Херсонщина – угроза применения ударных БпЛА", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

Позже стало известно, что группа дронов-камикадзе замечена на севере Херсонской области, и движется курсом на северо-запад.

 

Атака "Шахедов" в ночь с 7 на 8 апреля

Напомним, вчера вечером, 7 апреля, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.

В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы сил ПВО по вражеским беспилотникам.

Позже сообщалось, что российские войска ночью направили несколько волн ударных дронов типа Shahed-131/136 по южным областям. В результате прилета поврежден логистический объект. Так, в операционной зоне Сил обороны Юга удалось результативно отработать по семи барражирующих снарядах: четыре сбито в Одесской области, два - в Николаевской и один - в Кировоградской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДрониВторжение России в УкраинуВоздушные силы Украины