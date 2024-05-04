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Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких регионах объявили об угрозе

Суббота 04 мая 2024 01:23
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Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких регионах объявили об угрозе Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" сегодня ночью, 4 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В ВСУ изначально заявили, что группа вражеских дронов залетела на территорию Украины с Белгородской области РФ, и продолжает движение юго-западным курсом.

Позже стало известно, что ударные беспилотники атаковали Харьков, часть "Шахедов" продолжила движение южным курсом в направлении Днепропетровской области, на Павлоград.

Удары россиян по Украине

Россияне регулярно атакуют регионы Украины с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Последний раз "Шахеды" фиксировались в воздушном пространстве Украины в ночь с 27 на 28 апреля.

Кроме того, днем ранее россияне атаковали Украину тремя десятками ракет, пытаясь повредить объекты энергетической инфраструктуры. Украинские силы ПВО уничтожили большинство вражеских ракет, но некоторые из них все же достигли целей.

Так, российские ракеты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А в Харькове российская ракета попала между корпусами психиатрической больницы, где в это время находились почти тысяча пациентов и две сотни сотрудников.

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