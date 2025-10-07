Войска РФ внедряют инновации на Лиманском направлении: в ISW рассказали, какие

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

6 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, сообщил, что российские войска давно не проводили механизированных или крупных пехотных атак, они бьют по позициям ВСУ небольшими пехотными группами с нескольких направлений одновременно, пытаясь отвлечь украинскую разведку и воспользоваться диверсией для захода на украинские позиции. Прокуратура Харьковской области 5 октября сообщила, что российские войска нанесли удары по гражданским транспортным средствам в Купянске с беспилотника "Молния" и FPV-дрона вблизи Колодязного.

6 октября российские войска провели ограниченные наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Украинские же войска недавно удерживали позиции или продвигались на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска недавно совершили штурм с использованием танка, в то время как мотоциклы поблизости несли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), настроенные на разные частоты. По его словам, российские войска постоянно внедряют инновации на поле боя, чтобы снова сделать механизированные штурмы жизнеспособными.

Другая украинская бригада сообщила, что российские войска накапливают личный состав на Лиманском направлении и пользуются неблагоприятными погодными условиями, которые ограничивают возможности украинских беспилотников по проведению наземных операций.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении, а именно - в центральной части Кузьминовки (к югу от Северска).

Российский милблогер утверждал, что российские войска постепенно отрезают украинские наземные линии связи на восточном и южном флангах Северска и ударили планирующей бомбой ФАБ-250 по украинским войскам вблизи Северска. Но подтверждения этой информации нет.

Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья.

Украинское подразделение беспилотников опубликовало видеозапись 5 октября и сообщило, что российские войска пытались воспользоваться плохими погодными условиями, чтобы провести как минимум усиленное механизированное наступление размером с роту на Константиновку. ВСУ уничтожили один танк, два бронетранспортера и одну боевую машину пехоты и поразили три танка, одну плавающую БМП и пять боевых бронированных машин.

Зато российские войска захватили Новое Шахово и Дорожное (оба на юго-запад от Доброполья) и удерживают позиции в Ивановке, а также снова вошли в Золотой Колодец. Армия РФ накапливает пехоту вблизи Дорожного для наступления в направлении Белицкого.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска интенсивно обстреливают Покровск, атакуя небольшими пехотными группами по два-три военнослужащих и используя волоконно-оптические дроны в зоне ответственности бригады. Они пытаются создать численное преимущество и заставить украинские войска отступить. Представитель заявил, что российские войска пытаются атаковать, используя гражданские транспортные средства, мотоциклы, вездеходы и электромобили, но не используют бронетехнику.

Украинский 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, действующий на Покровском направлении, сообщил, что украинские войска впервые уничтожили российское беспилотное наземное транспортное средство "Курьер", оснащенное автоматическим гранатометом АГС-17.

6 октября российские войска продолжили наступательные операции в Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

На Херсонском направлении они также продолжали ограниченные наземные атаки, но не продвинулись вперед.