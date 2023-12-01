ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ ночью выпустили по Украине 25 "Шахедов" и ракеты: сколько целей удалось уничтожить

Пятница 01 декабря 2023 08:06
UA EN RU
Войска РФ ночью выпустили по Украине 25 "Шахедов" и ракеты: сколько целей удалось уничтожить Фото: силы ПВО сбили 18 "Шахедов" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и одной управляемой ракетой сегодня ночью, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 1 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" по двум направлениям: мыс Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - РФ. Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонской области", - сказано в сообщении.

По данным воздушных сил, к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Основное направление удара – юг и восток страны.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Обновлено. В Николаевской области ПВО уничтожила 8 "Шахедов", сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Уточнена информация. Ночью, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь враждебных БпЛА типа Shahed-131/136", - написал он.

РФ усиливает удары по Украине

Войска РФ в последние недели возобновили массированные удары по Украине с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, ночью, 30 ноября, противник атаковал 20 ударными БпЛА типа "Shahed" Силы ПВО сбили 18 БПЛА.

Кроме того, 28 ноября россияне атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома. Этой же ночью захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Днем ранее военные РФ обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты, вероятно, начнут гораздо активнее применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов ПВО Война России против Украины
NEWS
Войска РФ ночью выпустили по Украине 25 "Шахедов" и ракеты: сколько целей удалось уничтожить
Войска РФ ночью выпустили по Украине 25 "Шахедов" и ракеты: сколько целей удалось уничтожить
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно