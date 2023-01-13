Войска РФ ночью ударили по Марганецкой громаде
Российские войска ночью 13 января накрыли тяжелой артиллерией Марганецкую громаду в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.
По его данным, в результате атаки зафиксировано десять прилетов вражеских снарядов.
Погибших и пострадавших нет. Последствия обстрелов выясняются.
Напомним, 12 января оккупанты также обстреляли Марганецкую громаду. Было десять прилетов снарядов. В результате атаки повреждены дома.
Днем ранее войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак повреждены дома, газопровод, электросеть, ЛЭП.
Напомним, оккупанты ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.
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