Войска РФ ночью ударили по энергетике в двух областях

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. В результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона. Восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью", - отметили энергетики.

Сообщается, что из-за последствий предыдущих российских обстрелов сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как изменилось потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений - установление солнечной погоды в западных и части южных областей Украины.

Это обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 20 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина изменений - традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели, а также похолодание на всей территории Украины.