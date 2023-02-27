Войска РФ ночью обстреляли Запорожье ракетами С-300

Как сообщили в военной администрации, в результате атаки пострадал объект инфраструктуры. Один снаряд, вероятно, упал в воду.

В свою очередь Куртев уточнил, что зафиксированы два прилета на объект гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения.

Жертв и пострадавших нет.

Обновлено (7:59)

По информации руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, "прилет" зафиксирован на острове Хортица, в результате удара загорелось административное здание.

Ранее сообщалось, что 25 февраля россияне нанесли 187 ударов, из них - 167 из артиллерийских установок по Запорожской области за последние два дня.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

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