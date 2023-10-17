Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях

"С начала суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Воздушных силах расказали подробности ночной атаки

Сообщается, что ночью 17 октября противник применил шесть ударных БпЛА типа из района мыса Чуада (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34.

Также зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении.

ПВО уничтожила крылатую ракету в небе Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что силы ПВО около 03:30 в небе области уничтожили вражескую ракету, предварительно типа Х-59.

Ночная атака на Украину 16 октября

Прошлой ночью оккупанты также нанесли комбинированную атаку по территории Украины. Войска РФ атаковали Украину с воздуха по нескольким направлениям, применив "Шахеды" управляемые авиационные ракеты и баллистику.

Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

В результате боевой работы сил ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131. Таким образом, нашим защитникам неба удалось сбить 2 из 6 ракет и 11 из 12 дронов.