Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия

В ночь на 16 октября Россия атаковала Украину с воздуха по нескольким направлениям, применив "Шахеды" управляемые авиационные ракеты и баллистику. Есть сбитие и попадания в ряде областей, а также раненные.

О последствиях новой массированной атаки РФ и ее особенностях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чем атаковала РФ

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.



Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

В результате боевой работы сил ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".

Таким образом, нашим защитникам неба удалось сбить 2 из 6 ракет и 11 из 12 дронов.

Какие регионы оказались под атакой

Полтавская область

Ночью Полтавская область оказалась под атакой ракет и дронов. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

Как сообщили в ОВА, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет.

Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Днепропетровская область

Одну ракету сбили над Днепропетровской областью, еще одна попала по территории Днепровского района.

Кроме этого, войска РФ из артиллерии и "Градов" били по Никопольщине. Повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер.

Повреждены пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Также в результате атаки задел газопровод и 4 линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

В Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети. Везде - без погибших и пострадавших.

Фото: последствия атаки на Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кировоградская область

Также всю ночь враг терроризировал Кировоградскую область ракетами и дронами. Работала ПВО. Есть сбитие и попадание.

Известно о пострадавшем человеке. В ОВА добавляют, что разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Хмельницкая область

Ночью под атакой дронов "Шахед" была и Хмельницкая область. Там активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Особенности ночной атаки

Как пояснила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, вражеские воздушные цели двигались по сложной траектории. Войска РФ запускали иранские дроны-камикадзе по разным направлениям, пытаясь обойти украинские системы ПВО.

При этом погода мешала работе сил ПВО - шторм и сильный порывистый ветер.

"Вместе с тем говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли", - добавила Гуменюк.

В свою очередь спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что около полуночи россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер М". Также враг применил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации.

"Было 5 ракет, две из них уничтожены. Также уничтожены почти все беспилотники. 11 из 12, которые противник запустил с временно оккупированного Крыма с аэродрома "Чауда", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что авиационные ракеты преимущественно были направлены на северные и восточные области по "определенным объектам".

Беспилотники двигались несколькими группами в разных направлениях, в том числе и в западные регионы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.