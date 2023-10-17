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Війська РФ вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

Фото: війська РФ вночі били ракетами та "Шахедами", ППО знищила більшу частину цілей (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатої ракети, а також ракет комплексу С-300 та ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"З початку доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіа Х-59 та 6 ворожих Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки

Повідомляється, що вночі 17 жовтня противник застосував шість ударних БпЛА типу з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 із літака Су-34.

Також зафіксовано застосування супротивником двох керованих зенітних ракет С-300 на східному напрямку.

ППО знищила крилату ракету у небі Миколаївської області

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що сили ППО близько 03:30 у небі області знищили ворожу ракету, попередньо типу Х-59.

Нічна атака на Україну 16 жовтня

Минулої ночі окупанти також завдали комбінованої атаки по території України. Війська РФ атакували Україну з повітря за кількома напрямками, застосувавши "Шахеди" керовані авіаційні ракети та балістику.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Внаслідок бойової роботи сил ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131. Таким чином, нашим захисникам неба вдалося збити 2 з 6 ракет та 11 з 12 дронів.

 

 

 

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