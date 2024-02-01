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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых дронах

Фото: ВСУ ночью уничтожили два дрона-камикадзе (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 1 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены два вражеских ударных беспилотника.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что силы ПВО уничтожили вражеские "Шахеды" в Харьковской области.

Ночная атака на Украину 1 февраля

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска ночью выпустили по Украине "Шахеды" с двух направлений - северного и южного.

Так, вчера вечером, 31 января, были слышны взрывы в Харькове. Местные власти сообщили, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Основянском районе города. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, россияне вчера вечером сбросили авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области. Из больницы с помощью полиции ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое — лежачих, пять человек персонала. В результате обстрела пострадали четыре человека.

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