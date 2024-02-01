UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони

Фото: ЗСУ вночі знищили два дрони-камікадзе (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БПЛА типу Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ворожих ударних безпілотники.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сили ППО знищили ворожі "Шахеди" у Харківській області.

Нічна атака на Україну 1 лютого

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі випустили по Україні "Шахеди" з двох напрямків - північного та південного.

Так, учора ввечері, 31 січня, було чути вибухи у Харкові. Місцева влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано попадання в об'єкт цивільної інфраструктури в Основ'янському районі міста. На щастя обійшлося без постраждалих.

Окрім того, росіяни вчора ввечері скинули авіабомби на лікарню у Куп'янському районі Харківської області. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, у тому числі 33 хворих, з яких двоє — лежачих, п'ять осіб — персонал. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониПВОГенштаб ВСУВторгнення Росії до України