Экономика

Войска РФ ночью атаковали энергетические объекты в четырех областях

Фото: войска РФ ночью атаковали энергетические объекты в четырех областях (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Донецкой областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной массированными обстрелами и повреждениями объектов энергетической инфраструктуры, во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также введены аварийные ограничения электроснабжения в нескольких регионах. На Черниговщине действуют почасовые графики отключения электроэнергии, что является следствием систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

 

Отключение света в Украине

Напомним, что из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов, сегодня утром, 17 октября, в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".

Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Однако днем энергетики отменили экстренные отключения в Киеве и Киевской области.

Также известно, что вчера вечером "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения света.

Минэнерго