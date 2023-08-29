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Войска РФ тратят элитные подразделения для защиты уязвимых позиций на юге, - ISW

Вторник 29 августа 2023 04:35
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Войска РФ тратят элитные подразделения для защиты уязвимых позиций на юге, - ISW Фото: войска РФ тратят элитные части для защиты уязвимых позиций на юге (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российское военное командование продолжает "бросать" элитные подразделения, в том числе части ВДВ, для защиты позиций на пути украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Геолокированные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что российское военное командование перебросило подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций возле Роботино, вероятно, из района Кременной.

Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы ВДВ из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.

Российское военное командование последовательно полагалось на формирования ВДВ как на наступательные, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России возобновить масштабные наступательные операции, которые преимущественно опирались на ВДВ, которых сейчас не хватает в РФ.

Ключевые выводы ISW:

  • Представитель украинской разведки отметил, что российские войска, возможно, незначительно пополнили свои запасы высокоточных ракет за счет экономии летом 2023 года.
  • Оккупанты, возможно, намереваются возобновить удары по украинской критической инфраструктуре осенью 2023 года.
  • Российские блогеры продолжили критиковать Министерство обороны РФ за игнорирование жалоб по поводу жестокого обращения с бригадой Южного военного округа, действующей на Херсонском направлении.
  • Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
  • 28 августа Главное управление военной разведки Украины сообщило, что партизаны устроили взрыв в казарме чеченского подразделения ОМОНа Росгвардии "Ахмат-1" в Энергодаре Запорожской области.

Ранее сообщалось, что после месяца жестких боев и значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник проводит перегруппировку своих сил, одновременно перебрасывая с территории РФ новые бригады и дивизии.

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