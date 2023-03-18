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Войска РФ выпустили по Украине 16 дронов-камикадзе: сколько удалось сбить

Фото: ВСУ уничтожили 11 из 16 дронов-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Российские военные в ночь с 17 на 18 марта выпустили по территории Украины 16 дронов-камикадзе. Украинским силам ПВО удалось уничтожить 11 барражирующих снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Около 21.00 17 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131". Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно.

Ранее мы писали, что оккупанты вечером 17 марта атаковали ударными беспилотниками критические объекты в Днепропетровской области. Украинские защитники уничтожили три БПЛА противника.

Также сообщалось, что вечером в пятницу, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.

Напомним, в Украине вечером 17 марта в ряде регионов раздались сигналы воздушной тревоги. Есть сообщения об атаке дронов. Работает ПВО.

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