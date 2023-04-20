Войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В ночь с 18 на 19 апреля российские силы запустили 12 беспилотников "Шахед-131/136" по югу Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых были сбиты ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, удар БПЛА был преднамеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО.

Российские блогеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО ВСУ перед любым потенциальным украинским контрнаступлением. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы, и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками по Украине за этот период.

Он также отметил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.

Ключевые выводы ISW: