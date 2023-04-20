Войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет, - ISW

Российские войска продолжают использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В ночь с 18 на 19 апреля российские силы запустили 12 беспилотников "Шахед-131/136" по югу Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых были сбиты ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, удар БПЛА был преднамеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО.
Российские блогеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО ВСУ перед любым потенциальным украинским контрнаступлением. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы, и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками по Украине за этот период.
Он также отметил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.
Напомним, что в Одессе и регионе прошлой ночью были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.
Оккупанты ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар. В частности, зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. По данным Генштаба, ВСУ за сутки сбили 23 вражеских БПЛА.
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