RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет, - ISW

Фото: войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска продолжают использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В ночь с 18 на 19 апреля российские силы запустили 12 беспилотников "Шахед-131/136" по югу Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых были сбиты ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, удар БПЛА был преднамеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО.

Российские блогеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО ВСУ перед любым потенциальным украинским контрнаступлением. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы, и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками по Украине за этот период.

Он также отметил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.

Ключевые выводы ISW:

  • ФСБ, похоже, проводит масштабную перестройку внутренних органов безопасности.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы уже проводят некоторые контрнаступательные действия.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки в районе Кременной.
  • Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и в западной части Донецкой области.
  • Российские источники утверждали, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки в Запорожской области.
  • Российские чиновники продолжают подготовку к отправке электронных повесток и созданию электронного реестра лиц, имеющих право на военную службу.

Напомним, что в Одессе и регионе прошлой ночью были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Оккупанты ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар. В частности, зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. По данным Генштаба, ВСУ за сутки сбили 23 вражеских БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониВойска РФВторжение России в Украину