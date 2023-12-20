Войска РФ испытывают дефицит техники для эвакуации раненых в Херсонской области, - ISW

Российские войска испытывают дефицит военной техники для эвакуации раненых солдат, которые вели боевые действия на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Аналитики ISW отмечают, что ВСУ и российские войска во время боев в Херсонской области эффективно используют ударные беспилотники. Также сообщается, что подразделения армии РФ, которые ведут боевые действия на левом берегу Днепра, продолжают сталкиваться с нехваткой техники, необходимой для эвакуации раненых в тыл.
При этом российские и украинские войска в этом районе в последние недели преимущественно ведут позиционные бои. Сообщается, что украинским силам удалось сохранить свои позиции в Крынках и вокруг населенного пункта, несмотря на попытки контратак со стороны россиян в этом районе.
Ключевые выводы ISW:
Отметим, что ранее операторы ССО совместно с военными 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области.
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