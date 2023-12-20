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Войска РФ испытывают дефицит техники для эвакуации раненых в Херсонской области, - ISW

Фото: войска РФ испытывают дефицит техники для эвакуации раненых (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска испытывают дефицит военной техники для эвакуации раненых солдат, которые вели боевые действия на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ и российские войска во время боев в Херсонской области эффективно используют ударные беспилотники. Также сообщается, что подразделения армии РФ, которые ведут боевые действия на левом берегу Днепра, продолжают сталкиваться с нехваткой техники, необходимой для эвакуации раненых в тыл.

При этом российские и украинские войска в этом районе в последние недели преимущественно ведут позиционные бои. Сообщается, что украинским силам удалось сохранить свои позиции в Крынках и вокруг населенного пункта, несмотря на попытки контратак со стороны россиян в этом районе. 

Ключевые выводы ISW:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря дал пресс-конференцию по итогам года, в ходе которой прокомментировал нежелание России вести переговоры, свою уверенность в будущей помощи Запада, и возможную будущую мобилизацию в Украине.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Минобороны будет уделять приоритетное внимание продолжению войны в Украине и обучению вновь сформированных частей.
  • Российские войска подтвердили наступление к северо-востоку от Купянска, к северу от Бахмута и к юго-западу от Авдеевки, и продолжили позиционные встречные бои на всей линии соприкосновения.
  • Шойгу заявил, что российские военные намерены набрать до 745 тысяч контрактников до конца 2024 года.

Отметим, что ранее операторы ССО совместно с военными 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области.

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