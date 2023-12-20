Війська РФ відчувають дефіцит техніки для евакуації поранених у Херсонській області, - ISW

Російські війська відчувають дефіцит військової техніки для евакуації поранених солдатів, які вели бойові дії на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ та російські війська під час боїв у Херсонській області ефективно використовують ударні безпілотники. Також повідомляється, що підрозділи армії РФ, які ведуть бойові дії на лівому березі Дніпра, продовжують стикатися з нестачею техніки, необхідної для евакуації поранених у тил.
При цьому російські та українські війська в цьому районі останніми тижнями переважно ведуть позиційні бої. Повідомляється, що українським силам вдалося зберегти свої позиції у Кринках та навколо населеного пункту, незважаючи на спроби контратак з боку росіян у цьому районі.
Ключові висновки ISW :
Зазначимо, що раніше оператори СЗГ спільно з військовими 140 окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України знищили російський ТГС-1А "Сонцепьок" на лівому березі Херсонської області.
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