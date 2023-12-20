Війська РФ відчувають дефіцит техніки для евакуації поранених у Херсонській області, - ISW

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ та російські війська під час боїв у Херсонській області ефективно використовують ударні безпілотники. Також повідомляється, що підрозділи армії РФ, які ведуть бойові дії на лівому березі Дніпра, продовжують стикатися з нестачею техніки, необхідної для евакуації поранених у тил.

При цьому російські та українські війська в цьому районі останніми тижнями переважно ведуть позиційні бої. Повідомляється, що українським силам вдалося зберегти свої позиції у Кринках та навколо населеного пункту, незважаючи на спроби контратак з боку росіян у цьому районі.

Ключові висновки ISW :