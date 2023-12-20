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Війська РФ відчувають дефіцит техніки для евакуації поранених у Херсонській області, - ISW

Фото: війська РФ відчувають дефіцит техніки для евакуації поранених (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська відчувають дефіцит військової техніки для евакуації поранених солдатів, які вели бойові дії на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ та російські війська під час боїв у Херсонській області ефективно використовують ударні безпілотники. Також повідомляється, що підрозділи армії РФ, які ведуть бойові дії на лівому березі Дніпра, продовжують стикатися з нестачею техніки, необхідної для евакуації поранених у тил.

При цьому російські та українські війська в цьому районі останніми тижнями переважно ведуть позиційні бої. Повідомляється, що українським силам вдалося зберегти свої позиції у Кринках та навколо населеного пункту, незважаючи на спроби контратак з боку росіян у цьому районі.

Ключові висновки ISW :

  • Президент України Володимир Зеленський 19 грудня дав прес-конференцію за підсумками року, під час якої прокоментував небажання Росії вести переговори, свою впевненість у майбутній допомозі Заходу та можливу майбутню мобілізацію в Україні.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Міноборони приділятиме пріоритетну увагу продовженню війни в Україні та навчанню новосформованих частин.
  • Російські війська підтвердили наступ на північний схід від Куп'янська, на північ від Бахмута та на південний захід від Авдіївки, та продовжили позиційні зустрічні бої на всій лінії зіткнення.
  • Шойгу заявив, що російські військові мають намір набрати до 745 тисяч контрактників до кінця 2024 року.

Зазначимо, що раніше оператори СЗГ спільно з військовими 140 окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України знищили російський ТГС-1А "Сонцепьок" на лівому березі Херсонської області.

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