Войска РФ испытывают дефицит техники для эвакуации раненых в Херсонской области, - ISW

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ и российские войска во время боев в Херсонской области эффективно используют ударные беспилотники. Также сообщается, что подразделения армии РФ, которые ведут боевые действия на левом берегу Днепра, продолжают сталкиваться с нехваткой техники, необходимой для эвакуации раненых в тыл.

При этом российские и украинские войска в этом районе в последние недели преимущественно ведут позиционные бои. Сообщается, что украинским силам удалось сохранить свои позиции в Крынках и вокруг населенного пункта, несмотря на попытки контратак со стороны россиян в этом районе.

Ключевые выводы ISW: