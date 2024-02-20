Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где их фиксируют

Российские оккупанты сегодня, 20 февраля, вечером в очередной раз запустили ударные дроны "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Воздушных сил, несколько групп вражеских беспилотников уже заметили в Днепропетровской области. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) Также угроза дронов есть для Запорожской области. Удары "Шахедов" Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Таким образом враг пытается истощить украинские системы противовоздушной обороны и ударить по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, похожая атака произошла в ночь на 20 февраля. Тогда враг использовал 23 "Шахеда". Украинские защитники отработали по всем вражеским целям - уничтожены 23 беспилотника.