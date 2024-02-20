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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где их фиксируют

Украина, Вторник 20 февраля 2024 20:18
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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где их фиксируют Фото: оккупанты запустили "Шахеды" по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 февраля, вечером в очередной раз запустили ударные дроны "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Воздушных сил, несколько групп вражеских беспилотников уже заметили в Днепропетровской области.

Оккупанты запустили &quot;Шахеды&quot; по Украине: где их фиксируютФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также угроза дронов есть для Запорожской области.

Удары "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Таким образом враг пытается истощить украинские системы противовоздушной обороны и ударить по объектам гражданской инфраструктуры.

В частности, похожая атака произошла в ночь на 20 февраля. Тогда враг использовал 23 "Шахеда".

Украинские защитники отработали по всем вражеским целям - уничтожены 23 беспилотника.

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