Войска РФ ударили по Запорожью и области: в ОВА назвали последствия

Сегодня ночью, 16 апреля, российские войска обстреляли Запорожскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.
В результате обстрела окупантов разрушений подверглась церковь и соседние здания в городе Камышеваха Запорожского района.
Также враг обстрелял Запорожье, попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. На месте работают специалисты.
Ранее мы сообщали, ночью, 16 апреля, в Запорожье прозвучала серия громких взрывов.
Напомним, Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области, попали в предприятие.
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