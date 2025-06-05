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Войска РФ ударили ракетой по Харькову

Четверг 05 июня 2025 00:48
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Войска РФ ударили ракетой по Харькову Фото: войска РФ ударили ракетой по Харькову (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 5 июня, атаковали ракетой Харьков. Информация о пострадавших и подробности попадания уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Предварительно - враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Детали уточняются", - отметил мэр города.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также отметил, что последствия вражеской атаки устанавливаются, информации о пострадавших пока не поступало.

Удары россиян по Харькову

Напомним, вчера, 4 июня, российский ударный дрон ударил по окраине Харькова. По данным, обстрел пришелся на автозаправку в Киевском районе. Также 3 июня на выезде из Харькова, вблизи границы города и области, было зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона.

Кроме того, 2 июня, по данным ГСЧС, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

Также известно, что один человек погиб, еще один ранен в результате дроновой атаки РФ на гражданское предприятие в Балаклее в Харьковской области.

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