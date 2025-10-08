RU

Войска РФ ударили по пожарной части на Черниговщине: фото последствий обстрела

Фото: войска РФ ударили по пожарной части на Черниговщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 8 октября, атаковали пожарную часть в Черниговской области. В результате удара повреждено здание ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Российские войска нанесли удар по пожарной части подразделения ГСЧС в Семеновке. Загорелась кровля админздания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что личный состав во время обстрела находился в укрытии, поэтому никто не пострадал. Пожарная техника также осталась неповрежденной.

 

 

 

Удары РФ по Чернигову и области

На протяжении последней недели Россия осуществляет массированные удары по инфраструктуре Чернигова и области. Особенно сложной ситуация стала после атак, которые состоялись в начале октября.

Основная цель врага - Нежин, Бобровица, Прилуки. Из-за обстрелов в этих городах были значительные перебои с электро и водоснабжением.

По данным "Черниговоблэнерго", сегодня русские войска ночью в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без света остались свыше 4,5 тысячи абонентов.

Также этой ночью противник направлял 12 "Шахедов" по товарному эшелону на перегоне "Носовка-Нежин". В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение поездов в направлении Киева временно остановлено - поезда следуют только до станции Носовка.

Из-за вражеских ударов движение поездов от Нежина до Киева и наоборот - затруднено, дальние и пригородные маршруты изменены.

