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Войска РФ ударили по городу Самар Днепропетровской области: есть раненые и погибшие

Вторник 24 июня 2025 14:10
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Войска РФ ударили по городу Самар Днепропетровской области: есть раненые и погибшие Фото: войска РФ ударили по городу Самар Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 24 июня, атаковали город Самар Днепропетровской области. Сообщают о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В Самаре двое погибших. Девять пострадавших, большинство госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии", - отметил глава Днепропетровской ОГА.

Сначала сообщалось, что в результате вражеского обстрела пострадали три человека, которых медики госпитализировали.

Удар по Днепру и области 24 июня

Россия сегодня днем, 24 июня, нанесла баллистический удар по мирному населению в Днепре. В результате атаки погибли 7 человек, еще более 70 - ранены, среди них десять детей. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, учебные заведения и больницы.

В результате атаки взрывной волной был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.

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