RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ударили по Николаеву, силы ПВО сбили часть дронов

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня вечером, 16 октября, обстреляли Николаев. В городе было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Кроме того, украинские подразделения ПВО еще сбили часть вражеских боеприпасов, которые оккупанты запустили по южным регионам Украины.

Обновлено 22:55

По информации местных Telegram-каналов, после взрывов в Николаеве начался пожар.

Напомним, что сегодня в Николаевской области украинские защитники уничтожили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые используют российские оккупанты.

Также ранее сообщалось, что 13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевНиколаевская областьВторжение России в Украину