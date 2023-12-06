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Войска РФ в очередной раз обстреляли Донецкую область: ранены 4 человека

Донецкая область, Среда 06 декабря 2023 22:29
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Войска РФ в очередной раз обстреляли Донецкую область: ранены 4 человека Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 декабря, военные Российской Федерации в очередной раз обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки ранены 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, сегодня, 6 декабря, войска в очередной раз обстреляли из танков Авдеевку.

Один из ударов пришелся по жилому сектору. Под обстрел попали двое граждан - 46-летний мужчина, который находился вблизи своего дома, и женщина 72 лет, которая находилась в квартире.

Оккупанты, вероятно, с С-300 ударили и по селу Андреевка Краматорского района. В эпицентре взрыва оказалось предприятие, где получил ранения 39-летний работник.

Кроме этого, войска РФ попали по селу Нелиповцы - во дворе получила телесные повреждения 72-летняя пенсионерка.

"У пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Взрывами повреждены жилые дома и автотранспорт", - сообщили правоохранители.

Обстрел Донецкой области

Российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения ежедневно обстреливают территории Донецкой области.

Мы сообщали, что 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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Авдеевка Донецкая область Война России против Украины
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