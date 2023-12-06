Війська РФ вчергове обстріляли Донецьку область: поранено 4 людей

Сьогодні, 6 грудня, військові Російської Федерації вчергове обстріляли Донецьку область. В результаті ворожої атаки поранено 4 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

За даними прокуратури, сьогодні, 6 грудня, війська вкотре обстріляли з танків Авдіївку.

Один з ударів прийшовся по житловому сектору. Під обстріл потрапили двоє громадян - 46-річний чоловік, який перебував поблизу свого будинку, та жінка 72 років, що знаходилась у квартирі.

Окупанти, ймовірно, з С-300 вдарили й по селу Андріївці Краматорського району. В епіцентрі вибуху опинилось підприємство, де зазнав поранень 39-річний працівник.

Окрім цього, війська РФ поцілили по селу Неліпівці - на подвір’ї дістала тілесні ушкодження 72-річна пенсіонерка.

"У постраждалих мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Вибухами пошкоджено житлові будинки й автотранспорт", - повідомили правоохоронці.

Обстріл Донецької області

Російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення щоденно обстрілюють території Донецької області.

Ми повідомляли, що 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

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