Войска РФ вечером обстреляли Никопольский район: ранен ребенок

Российские военные сегодня, 5 ноября, вечером обстреляли Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области с использованием артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской облрады Николая Лукашука.

По предварительным данным, в результате вечернего обстрела пострадал девятилетний ребенок. Снаряд попал в жилой дом, ребенок находится в больнице. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Также мы писали, что ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты за день обстреляли пять громад Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.