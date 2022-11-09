ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Геническом районе россияне захватили скважины газового месторождения

Новина українською →
Херсонская область, Среда 09 ноября 2022 17:58
В Геническом районе россияне захватили скважины газового месторождения Фото: Стрелковое газовое месторождение (investigator.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Геническом районе Херсонской области российские военные совместно с коллаборантами захватили скважины Стрелкового газового месторождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.

"В Геническом районе военные РФ совместно с местными коллаборантами силовым вооруженным методом захватили скважины газового месторождения", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что в Геническом районе российские военные также прострелили замки в помещения магазина и сауны, сняли камеры видеонаблюдения, вынесли 23 холодильника, 8 морозильных камер, теннисный и бильярдный столы.

С сельскохозяйственного предприятия захватчики угнали два грузовых автомобиля "ГАЗ-53", два трактора, четыре тракторных прицепа, сеялку, культиваторы, дисковые бороны, бочки с топливом, компрессоры, сварочные аппараты, четырехтонную ванну для охлаждения молока, две циркулярки и многие автозапчасти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. кубометров газа в сутки. Результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено.

Также раньше мы писали, что Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе месторождение природного газа. У Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область окупанти
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией